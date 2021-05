Küsimus | Kui suur on vaktsineerimisjuhi palk? 

Eva Lehtla, sotsiaalministeerium: Alates 1. maist 2021 töötab Marek Seer 1,0 koormusega vaktsineerimise korraldamise töörühma juhina. Kuni 30. aprillini oli Marek Seer AS Valga Haigla juhatuse liige. Võimalusel soovib ta jätkata ka AS Põlva Haigla nõukogu esimehe kohal. Marek Seeri bruto töötasu kuus on 4000 eurot.