Pigem po***i kui na***i. Isamaa liikmed juhivalikutesse ei sekku: „Olen nii passiivne poliitikas, mul vahet pole!“ 

Äriregistrist vahib vastu 7705 nime. Need on Isamaa kõige suurem vara – partei kogu liikmeskond. Vähemalt peaks olema. Suurem osa siiski on kadunud nagu vits vette: kahel viimase suurkogul, kus pannakse paika juht ja juhtkond, on osalejate hulk küündinud paremal juhul üle 600.