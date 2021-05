Kaitsevägi | Me hoolime ajateenija tervisest vastavalt võimalustele, kuigi esineb kõrvalekaldeid 

Kui mõnel sõduril tekkis tervise mure, siis kaasas olnud meditsiiniõde ja parameedik viisid läbi triaaži ning saatsid meditsiinievakuatsiooniks kohaldatud transpordivahenditega haiged meditsiinikeskusesse Filtri linnakus. Olukord, kus sõdur pidi haigena veel ühe öö telgis veetma oli meditsiiniliselt õige ja kaalutletud, sest meditsiinitransport oli sõduritega Võrust Tallinna poole juba ära sõitnud.

Nii nagu oleme andnud endast parima oma sõdurite tervise eest hoolitsemisel väeosas, oleme võtnud tarvitusele meetmed, et vähendada haiguse leviku riski ajateenijatelt nende kodustele ja lähedastele. Väljaloale minevaid sõdureid kontrollitakse kiirtestidega ja meile teadaolevalt ei ole ajateenijad väeosast nakkust välja viinud.

Õhtuleht: Kui laialt on viirus ajateenijate seas levinud?

Kristel Maasikmets, küberväejuhatuse teabeohvitser: Me ei ole teinud jooksvalt statistikat selle kohta, millised konkreetsed juhud on väeossa toodud ja millised siin saadud, tagantjärgi hinnangute andmine ei annaks täpseid tulemusi. Kokku on olnud küberväejuhatuses 111 COVID-19 positiivset ajateenijat. Viimase aasta jooksul on küberväejuhatuses ajateenistuses olnud ligi 500 noort.

Teadaolevad COVID-19 patsiendid eraldati kindlasti tervetest, samuti lähikontaktsed mitte-lähikontaktsetest. Kui meditsiinikeskusesse saabub väljaõppelt või plaanilisele vastuvõtule tulnud ajateenija, kellel esineb COVID-19 nakkuse kahtlus, siis tehakse talle COVID-19 PCR test ning isoleeritakse meditsiinikeskuse isolaatorisse kuni saabub testi tulemus. Võimalusel isoleeritakse patsiendid eraldi palatitesse. Kui see pole võimalik, siis paigutatakse samasse palatisse vaid ajateenijad, kes on juba varem omavahel kokku puutunud. Viimased ligi kaks kuud on meil kasutusel olnud ka kiirtestid, mis annavad võimaluse kiiremini otsustada, keda on ratsionaalne samas toas isoleerida, kuigi kõigile sümptomaatilistele isikutele tehakse kindlasti ka PCR test diagnoosi kinnitamiseks.

Kui toas olid korraga lähikontaktsed ning ühel neist tekkisid sümptomid, siis kindlasti on võimalik, et sealt sai nakkuse järgmine inimene juba enne kui teda jõuti testida ning isoleerida positiivsena – see on vältimatu situatsioonis, kus ei ole võimalik isikuid ühekaupa isoleerida. Ükshaaval neid eraldada ei saa nii ruumipuuduse tõttu kui ka seetõttu, et inimene muutub ametlikult nakkusohtlikuks alles pärast positiivse testi saamist. Kui lai on voodite vahe isolaatoris on COVID-nakkuse puhul ühes toas olemise korral ebaoluline. Oluline on eraldatus tervetest ja see on olnud tagatud.

Võtsime inimeste hajutamiseks ja isoleerimiseks kasutusele ka konteinerklassid ja telgi. Lisaks hajutasime pataljoni allüksused Jägala ja Paunküla linnakutesse. Paunküla väljaõppekeskuses on tõepoolest üks korrus ka maa all, kus on nõuetekohane ventilatsioon ning mis on samuti sõdurite paigutamiseks kasutusel. Ka väljaõpe toimus sageli väiksemates gruppides.