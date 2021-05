VIDEO | 25aastane naine tõi ilmale üheksikud! 

Marokos ja Malis tehtud ultraheliuuringute põhjal pidi Halima Cisse sünnitama seitse beebit, kuid kaks last jäid spetsialistidel kahe silma vahele. Keisrilõike abil tehtud sünnitusel nägi ilmavalgust üheksa last - viis tüdrukut ja neli poissi, kirjutab The Guardian. "Emal ja lastel läheb seni hästi," ütles Mali tervishoiuminister Fanta Siby Agence France-Presse'ile. Siby lisas, et Malisse ei naase Halima ja tema beebid ilmselt veel nädalaid.