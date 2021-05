Tallinn läheb linnahalli projektiga edasi: Euroopa Komisjon kiitis riigiabi heaks 

Meer Mihhail Kõlvarti sõnul on linnahalli ja ümbruse korrastamine jätkuvalt prioriteet ning Euroopa Komisjon otsustas laseb edasi minna linnahalli projekteerimise lähteülesande ettevalmistuseg. "Soovime taastada kontserdisaali ja luua kaasaegse rahvusvahelise konverentsikeskuse. Üheks eesmärgiks on ka mereäärse ala avamine linlastele,“ ütles Kõlvart pressiteates.

Linnapea sõnul viiakse läbi ka turu-uuring, et välja selgitada võimalused erasektori koostööpartnerite ja kaasfinantseerimise leidmiseks. „Hea meel on selle üle, et jätkasime riigiabi loa menetlusega ka pärast koostööleppe sõlmimist Tallinki ja Infortariga. Koostööd alustades ei kujutanud keegi ette Covid-19 pandeemiat, rääkimata selle mõjudest turismisektorile, mis selle koostööleppe realiseerimiselt kahjuks enam ei toeta. Nii suurte projektide puhul on varuvariandid alati mõistlikud, seetõttu mõtleme ka praegu erinevatele võimalustele,“ nentis Kõlvart.