Riigikogulase ja kunstniku kohtuvaidlus sai läbi   

Harju maakohus jättis Toomas Reisalu hagi ebaõigete andmete ümberlükkamiseks rahuldamata. Tallinna ringkonnakohus rahuldas Reisalu nõude osaliselt – kohustades Helmet avaldama, et Reisalu oli seotud iseenda aktsiooniga „Langetame kütuseaktsiisi“, vahendas Helme esindaja, vandeadvokaat Raul Ainla Õhtulehele. Helme FB-postituse mõte oli aga see, et Reisalu ei ole seotud nende inimestega, kes maksude pärast tõeliselt südant valutavad. Olulisemas osas – Reisalu petiseks nimetamine – jäi maakohtu otsus jõusse, see tähendab, et Helme ei pea ümber lükkama Reisalu petiseks nimetamist, selgitas Ainla. Tema sõnul aitas ringkonnakohus kummalisel kombel Reisalut oma nõuet ümber formuleerida, et seda saaks ikka rahuldada, mis tähendab taganemist meie kohtumenetluses kehtivast võistlevuse põhimõttest. Riigikohus seda rikkumiseks ei lugenud.