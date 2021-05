Assar Paulus tahab vahi alt vabaks saada 

Harju maakohus hakkas aprillis arutama Assar Pauluse koerakuudist leitud relvadega seotut. Ta ei tunnistanud neid enda omaks ning kinnitas, et tal ei lasu mingit süüd. Riigiprokurör Kati Reitsak esitas aga omakorda kohtule kirjalikke tõendeid: muu hulgas näidati Pauluse koerakuudist leitud relvadest, laskemoonast ja granaatidest tehtud fotosid. Enamjaolt olid need pakitud kilekottidesse, kuid osa relvi oli ka riidest ümbristes. Maakohus on rahuldanud Reitsaku taotluse ja määranud, et Postimehe teatel 14. aprillil vanglast vabanema pidanud Paulus tuleb leitud relvade tõttu uuesti vahistada. Tema kaitsja, vandeadvokaat Küllike Namm on vaidlustanud maakohtu otsuse ringkonnakohtus. Namm on varasemalt märkinud ka, et koerakuut ei olnud kuidagi aiaga piiratud, mis tähendab, et relvad võinuks sinna panna ka kellegi võõra kuri käsi.