„SUHTEMINUTID“ | Õnnekoolitaja Dalí Getter: mulle meeldib mehega koos elada, aga naisega saab teha asju, mis on kordades nauditavamad 

Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat on suurseminaril “Naised” rääkinud avameelselt, et talle meeldivad nii mehed kui naised ja ta on mõlema sugupoolega suhtes olnud.

"Suhteminutites" uurisin õnnekoolitajalt, kummaga on parem. "Oleneb, mis vaatenurga alt seda kooselu vaadata või mida on nauditavam koos mehe või naisega teha," arutles Dalí Getter. “Mulle meeldib rohkem mehega koos elada, aga naisega saab teha asju, mis on kordades nauditavamad. Näiteks tundsin naisega suhtes olemise ajal suurt lähedust ja õrnust. Naine saab ka paremini aru, mida teine naine mõtleb,” tõdeb ta.

