Kuritegeliku jõugu väidetav liige sai kohtus õiguse 

Süüdistuse põhjal omandas ta ohvrilt raha, mille too teenis koos koos kahe inimesega toime pandud kelmusega saadud kinnistu müügist. See müüdi edasi 40 000 euro eest ja saadud raha jagati omavahel ära. Kannatanu on esitanud kohtusse tsiviilhagi, milles taotleb, et talle hüvitataks 40 000 euro suurune kahju. Harju maakohus mõistis Velsi mullu märtsis süüdi ja karistas teda kaheksa-aastase vangistusega. Teda süüdistati selleski, et ta omandas kelmuse teel välja petetud kinnistu müügist saadud raha.