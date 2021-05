Isamaa arvab Madis Süti erakonna ridadest välja. Parempoolsete esindaja: see oli konsensuslik otsus

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi ütles pärast eestseisuse kohtumist, et aset leidnud juhtumil ei ole midagi ühist Isamaa poliitilise kultuuri ja väärtustega. „Erakonna eestseisus mõistab hukka tegevused, mis kahjustavad Isamaa mainet. Eelmisel nädalal avalikuks tulnud info põhjal oli selge, et Madis Sütt ei saa jätkata Isamaa Erakonna liikmena,“ ütles Seeder pressiteates.

Kübar kritiseeris julgelt ka erakonna peasekretäri ja esimeest, öeldes, et ta on veendunud, et nad olid teadlikud, et Tartus korraga 400 liiget vastu võetakse. Kübara sõnul on erakonna juhatuses liikmeid, kes on kriitilised erakonna viimase aja tegemiste osas.