Eesti uudised Isamaa arvab Madis Süti erakonna ridadest välja Toimetas Keit Paju , täna 19:23 Jaga: M

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder Foto: Martin Ahven

Teisipäeva õhtul kogunenud Isamaa erakonna eestseisus otsustas liikmete hulgast välja arvata Madis Süti erakonna maine kahjustamise eest. Lisaks võttis eestseisus seisukoha, et Madis Süti soovitusel erakonnaga liitumisavalduse esitanud inimeste avaldusi ei rahuldata.Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul ei saa aset leidnud juhtumil olla midagi ühist Isamaa poliitilise kultuuri ja väärtustega. „Erakonna eestseisus mõistab hukka tegevused, mis kahjustavad Isamaa mainet. Eelmisel nädalal avalikuks tulnud info põhjal oli selge, et Madis Sütt ei saa jätkata Isamaa Erakonna liikmena,“ ütles Seeder.Lisaks võttis eestseisus seisukoha, et Madis Süti soovitusel erakonnaga liitumisavalduse esitanud inimeste avaldusi ei rahuldata.