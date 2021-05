Soliidses seltskonnas: Ülo Mander kuulub maailma mõjukaimate keskkonnateadlaste sekka 

„Alguses ma mõtlesin, et see on bluff,“ naerab Mander. „Aga ma vaatasin, et seal on tõesti kõvad nimed. Miks Eestist just mina sinna sattusin, seda ma ei tea. Aga ma oletan, et kuna Reuters kasutas otsinguks sõnaühendit „climate change“, siis ilmselt minu Eesti kolleegid neid sõnu oma töödes nii aktiivselt ei kasuta.“