Eesti uudised Jõgeva elektrikatkestuse näitel: kas inimesed saavad hädaolukorras hakkama? Kristjan Väli , täna 20:48

VAJALIK VARU: Päästeamet kinnitab, et viimased kaks uuringut, mis tehti aastatel 2017 ja 2019, näitavad, et elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku indeks on paranenud Foto: Alar Truu

Läinud nädalal põles Jõgeva alajaam, jättes paljud majapidamised elektrita. Häiritud olid mitmed teenused ja taas tõusis küsimus, et kes peaks aitama. Päästeamet seevastu on aastaid öelnud, et sellistel puhkudel pole näppu kellegi suunas viibutada, tuleb ka ise valmis olla. Tunamullu oli lausa suur üleriigiline päästeameti kampaania, mis kutsus hädaolukorra jaoks kütust ja vett soetama. Kas see on vilja kandnud?