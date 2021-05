Rahasüstist ilmajäänud ERMi juht: valikut teha pole lihtne 

ERM esitas kultuurikomisjonile projekti, mis nägi ette Viljandimaale Anu Raua keskuse rajamist. Plaan nägi ette, et keskusest saab mastaapne peatuspaik Eesti ja Mulgimaa külalistele ning meelepärane töö- ja puhekoht kultuuri- ja loomeinimestele. Kõik see maksnuks 2,6 miljonit eurot, mis teiste ettepanekute juures on pisku. Näiteks üks võiduprojektidest – Narva Kreenholmi kultuurikvartal – läheks esialgse plaani kohaselt maksma umbes 15 miljonit eurot. Läks nii, et kultuurikomisjon Anu Raua keskust riiklikult tähtsaks kultuuriobjektiks ei valinud ning rahasüsti Anu Raua keskus ei saa.