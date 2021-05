Relvastatud mees üritas CIA peakorterisse tungida 

Mees sai vigastada ning toimetati lähedalasuvasse haiglasse. FBI kinnitas meediale, et uurib juhtunu asjaolusid. Igal juhul on teada, et ta üritas ilma loata hoonet ümbritsevale alale sõita. Mees hakkas värava juures valvuritega vaidlema ja õiendama. See kestis paar tundi ning kui ta keeldus oma autot liigutamast, otsustasid CIA töötajad tema sõiduki ise eest ära lükata.