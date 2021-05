ÕL KÜSITLUS | Terrassid on taas avatud! Kuidas kulges esimene päev? 

Balti Jaama turu läheduses asuv restoran ÜLO pani erinevalt paljudest teistest piirangute ajal üldse uksed kinni. Nüüd ootavad nad vaid sooja ilma ja kliente.„Ma uudistest lugesin et kõik eile suurima rõõmuga šoppasid ja meil oli kaunis rahulik päev, aga täna päike paistab ja on tunduvalt paremini läinud. Sellegipoolest, võib-olla kellegi jaoks on õues istuda veel jahe. Kuna restoranitoit ei ole ikka see, mdia sa soovid koju oodata, siis meie otsustasime üks hetk, et paneme kaasaveo kinni, kuni me ei saa pakkuda teenindust ja toitu kohapeal. Kuna valitsuse poolt olid ikka toetused, siis ma arvan et läks isegi hästi. me teadsime üks hetk, et kui me taas avame, siis jagub tööd kõigile, võtsime seda kui väikest puhkust,“ rääkis ÜLO töötaja. Ta avaldas lootust, et olukord liigub vaid paremuse poole. „See aasta on olnud kõigile raske. töötajatel on ju vaja ka pikemas perspektiivis sissetulekut ja teadmist, et neil on töö. Oleme terve aasta võtnud üks päev korraga või siis valitsuse moodi kaks nädalat korraga. See ei ole olnud lihtne,“ tõdes ta ja lisas, et veel üks piiramine muudaks tulevikus restoranisektorisse töötajate leidmise väga raskeks.