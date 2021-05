Juhtkiri | Riigikogulane sõitis rahvast üle 

Et liiklusraev tuleb peatada juba eos, siis on Kravtšenko enda seisukohtadest olulisemgi uuenemist deklareerinud Keskerakonna reageering juhtunule. Riigikogust lahkumine saab olla Kravtšenko otsus, olgugi et ta sõitis otsa iseenda tööandjale ehk siis rahva esindajale, kelleks too meeleavaldaja ju oli ning seda hoolimata oma maailmavaatest. Aga seda, kas jalakäijat allaajamisega ähvardanud Kravtšenko sobib partei liikmeks, saab otsustada ikka Keskerakonna juhatus.

Tolle erakonna juht Jüri Ratas lasi jälle käest võimaluse näidata, et erakond on ka tegelikult ja mitte ainult sõnades uuenenud, sest paraku ei nõuta, et patustanu lahkuks riigikogust – on ta ju oma käitumist kahetsenud. Aga kuidas on asjalood sellega, et ta kuulub ikka Keskerakonda? Kui see küsimus pole teemaks, nagu kinnitab erakonna peasekretär, siis tähendab see ju seda, et keskerakondlased jagavad Kravtšenkoga endistviisi samu väärtushinnanguid. Samas ei üllata need seisukohad sugugi, sest Ratas on varemgi viskunud ministeeriumi vara omatahtsi kasutanud Mailis Repsi, aga ka Peeter Järvelaidi ning loomulikult kriminaalkorras süüdi mõistetud Kalev Kallo kaitsele.