Toomas Alatalu | Maailm pole Euroopa 

Puudutan seda arutelu seepärast, et sisuliselt oli tegu järjekordse teise tsivilisatsiooni õpetamisega ja vahejuhtum leidis aset Aasias. Euroopa Liit suhtleb kogu maailma ja kõigi tsivilisatsioonidega, mis on loomulik. Nagu ka reageerimine mujal toimuvasse. Paraku saab samuti küsida – kas ikka alati põhjendatult ja piisavalt läbimõeldult?

Igal juhul pakub mõtlemisainet olukord Myanmaris (omaaegne Birma), kus 1. veebruaril toimus sõjaline riigipööre, mille järel puhkenud protestides on hukkunud ja ka hukatud üle 700 inimese. Ometi – äsja toimus Jakartas selle piirkonna ühenduse ASEANi tippkohtumine ja verise riigipöörde juht võeti seal vastu teistega võrdse mehena. Vastuvõetud resolutsioonis nõuti Myanmaris toimuva vägivalla kohest lõpetamist, moodustati kriisikomisjon, eridelegatsioon jne.

Euroopa Liit soolab üle

Peaprobleemiks on tegelikult muu maailma suhtumine seal toimunusse. Myanmari on korduvalt juhtinud kindralite diktatuurid, ent võimul on olnud ka demokraatlikud režiimid. Neist viimast juhtis 2016‒2021 Aung San Suu Kyi, tänase riigi rajaja tütar, kes sai kuulsaks kui „vägivallatu protestide“ propageerija ja kes veerandi oma elust on veetnud vanglas ja koduarestis. Veel 1990. aastal tunnustas europarlament teda Sahharovi preemiaga, 1992 sai ta Nobeli rahupreemia ning ta valiti kümnetes kohtades üle maailma aukodanikuks, audoktoriks jne.

2016. aasta valimiste järel pääses ta lõpuks oma poliitikat tegema ja juba järgmisel aastal hakkasid Euroopa ja Ameerika linnad ja ülikoolid talle antud tiitleid ära võtma. Nobeli komitee teatas vastava katse järel kindlalt, et see on eluaegne, ent europarlamendi juhtkond ehk siis president ja poliitgruppide juhid arvasid 10. septembril 2020 Aung San Suu Kyi välja „Sahharovi preemia saanute kogukonnast.“ Seda kaks kuud enne valimisi Myanmaris, kus kindralite loodud parteil ei õnnestunud võita, mille loogiliseks tulemiks oligi riigipööre kaks kuud hiljem. Mõistagi olukorras, kus kõik ju nägid, kuidas Euroopas ja mujalgi pöörati selg oma endisele kangelannale.

Myanmari suurprobleemiks on suhtumine riiki sisenenud moslemitesse, keda on aastakümneid julmalt tagasi tõrjutud ja mida Jakarta tippkohtumine hindas Myanmari-Bangladeshi probleemiks. Euroopas käsitletakse seda genotsiidina ja vähemuste õiguste probleemina, kuid loota ja survestamise toel nõuda, et Aung San Suu Kyi teeb paari kuuga senised käitumismallid ümber, oli naiivsus ja trumpide kättemängimine kindralitele, kes jätkuvalt ostavad Vene relvi, saavad nüüd seal ka koolitust ja peavad isegi ühiseid sõjaväemanöövreid. Pole juhus, et riigipöörde järel on Myanmari väisanuist kõrgeim mees Venemaa asekaitseminister. Et Euroopas on oma vigaseid otsuseid ja ülesoolamist märgatud, peaks kinnitama fakt, et Wikipedias olevast Aung San Suu Kyi artiklist on kadunud Sahharovi preemia äravõtmise fakt.

