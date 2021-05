KRYSTYNA, HENRYK, MAYYA, TYMUR: milliseid y-tähega eesnimesid armastavad eestlased oma lastele panna 

Märtsi alguses lõppes kahe aasta pikkune kohtuvaidlus selle üle, kas noor ema tohib lapsele panna nimeks Nelery. "Neleri" vastu polnud Rakvere ega siseministeeriumi ametnikel midagi, aga just see nime lõpus olev y-täht käis läbi kõik kohtuastmed. Rahvastikuregistris oli Nelery nimekuju esindatud, kuid ametnike hinnangul oli vahepeal seadus muutunud ning nõutavaks oli saanud, et võõrapärane nimi oleks mõnes muus riigis esindatud. Nelery kohta ametnikud aga ei suutnud tuvastada, et see oleks teistes riikides kasutusel. Erinevate kohtuastmete hinnangul polnud aga tegu võõrnimega ja seesugust otsimist poleks olnud vaja tehagi.