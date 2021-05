VIDEO | Riigikogu liige sõitis protestijate ninamehele otsa: käitusin lubamatult

Rüütmann ei kahtle, et otsasõit oli tahtlik. "Üle ei sõidetud aga tahtlik müksamine oli, see on fakt. Alati oleks saanud signaali anda, sest ma olin hõivatud politseiga vesteldes," kirjutab mees sotsiaalmeedias.

Kravtšenko lisas, et õnneks midagi tõsist ei juhtunud ning ta on juhtunust ka Rüütmanniga vestelnud. "Mul on hea meel, et ka tema on valmis selle õnnetu juhtumi selja taha jätma."