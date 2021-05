Maailm Euroopa riikide vaktsineerimistempo on pärast kesist algust märkimisväärselt kasvanud Aare Kartau , täna 14:00 Jaga: M

Saksamaal toimub vaktsineerimine kiirelt, ent jätkuvalt lisandub palju haigusjuhtumeid. Foto: AFP/Scanpix

Euroopa riikide vaktsineerimisprogrammid on saanud viimaks hoo sisse. Üha kiiremat tegutsemist näitavad eelkõige suurriigid, kelle tempo oli aasta esimestel kuudel võrdlemisi madal – seda põhjustasid eelkõige tarneprobleemid. Muuhulgas on suurriikide kiirema vaktsineerimise taustal kerkinud esile nurinat, et rikkamad riigid on vaktsineerimisrallit võitmas.