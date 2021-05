Ka ühe euro eest võid osta tükikese Teslat või Facebooki 

Sageli võetakse investeerimisega alustamiseks pikalt hoogu, et koguda enda meelest piisavalt suur summa, millega alustada. Tegelikkuses tuleks lihtsalt alustada võimalikult vara ning parim viis väikeste summade ja hajutatud riskiga alustamiseks on LHV Kasvukonto. See võimaldab alustada ka ühe euroga ning investeerida regulaarselt sinu poolt valitud fondidesse.

Kasvukonto valikus on kokku pea 50 indeksfondi, mille kaudu saad mugavalt ja hajutatud riskiga oma lemmikettevõtetesse või -sektoritesse investeerida. Kui paljude edukate suurfirmade aktsiahinnad küündivad sadade ja isegi tuhandete dollariteni, siis Kasvukonto võimaldab sul ka väga väikeste summadega osta tükikese suurtest tuntud ettevõtetest. Näiteks võid oma raha suunata fondi, mis koondab 100 USA suurimat tehnoloogiaettevõtet, saades nii vastu tükikese nii Alphabeti, Apple’i, Microsofti, Amazoni ja Netflixi aktsiast.

Valik on lai ning igaüks saab vastavalt oma teadmistele ja nägemusele välja valida need õiged. Rohelisemasse tulevikku uskujad saavad investeerida nii puhta energia tootmisesse, elektriautodesse kui ka jätkusuutliku fookusega ettevõtete arengusse. Tehnoloogiafännidele on aga fondid nagu automatiseerimine ja robootika, digipööre, e-sport või laiemad tehnoloogiaettevõtteid koondavad fondid. Riskialtimatel on Kasvukonto kaudu võimalik investeerida ka krüptovaluutasse. Kõikide fondidega saad tutvuda LHV Kasvukonto lehel.