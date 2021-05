Kes on eduka investori parimad sõbrad?  

Muidugi loodab igaüks, kes oma raha kasvama paneb, et investeeritud summa kiiresti mitmekordistub ja seda saab peagi suuremate plaanide või parema elu jaoks kasutama hakata. Kiired võidud tähendavad tavaliselt ka suuri riske, kuid tuleviku jaoks olulise raha puhul tuleks selle võimaliku kaotamisega riskimist vältida. Mõistliku ja hajutatud riskidega investeerimise juures on tähtsaim tegur just kannatlikkus ehk aeg, sest põhiline osa investeeringute kasumist tuleb kasumi reinvesteerimisest pika aja jooksul. Seda nimetataksegi liitintressi mõjuks. Liitintress tähendab, et juba teenitud tulu pannakse samuti kasvama ja see hakkab omakorda tulu teenima.

Või võtame teise näite, mida saab jälgida alloleval graafikul. See kujutab ühe pensioniajaks säästva inimese investeeringut, kui ta paneb igal kuul kõrvale 50 eurot ja investeerib selle indeksfondi S&P 500. Oma rahakasvatamise tee alguses on ta 25 aastat vana ning lõpp-punktis 65 aasta vanune. Ilusa kasvuga graafik tuleneb järjekindlast investeerimisest, indeksi tootlusest ning ka fondist saadud dividendide uuesti investeerimisest – nõnda avanebki lumepalliefektina töötava liitintressi mõju.

Kasvumäär baseerub S&P 500 indeksi ajaloolisel geomeetrilisel tootlusel. Lõppväärtused on toodud enne tulu maksustamist ega arvesta inflatsiooni. Graafik on informatiivse eesmärgiga.

Graafikul kujutab sinine joon seda, kui investor investeerib järjekindlalt, kaasa arvatud fondist saadud dividendid. Oranž joon näitab kogutootlust reinvesteeritud dividendideta ja roheline joon väljendab raha kogunemist ajas, kui investor tegeleb vaid raha kogumisega kontole. Oluline on tähelepanek, et liitintressi mõju on kõige suurem hilisemas staadiumis ehk just kogumise viimastel aastatel. See on ka põhjus, miks alustada tuleks võimalikult vara.