Uus ajastu tipptasemel restoranitoidu nautimisel: telli tooraine koju ning tee ise valmis! 

Nagu teenuse nimetus „puhas köök“ ka viitab, on kokkamine märksa lihtsam ja puhtam kui ise produkte poest ostes ja toitu valmistades. Kõikide retseptide jaoks on pandud kaasa täpselt õige kogus värsket toorainet ning pole muret, et midagi jääb külmikusse riknema. Lisaks on illustreerivate piltide ja retseptide juures mitmed Orm Oja nipid, mis hõlbustavad söögivalmistamist veelgi.

Pakutava 258 retsepti hulgas on väga lihtsasti valmivaid toite, kuid ka veidi keerulisemat. Ometi ei ole ühegi roa tegemine nii raske, et ka vähese kogemusega inimene hakkama ei saaks. Roogade ühiseks nimetajaks on see, et nad on värsked, maitseküllased, tervislikud ja toitvad! Et retseptide keskel oleks lihtsam orienteeruda, on kirjas ka nende kaloraaž ja valmistamise aeg.