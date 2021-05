VIDEO | Keelatud kohas tagasipööret teinud juht keeras ette bussile ja sai raskelt viga 

Politsei rõhutab, et mistahes manöövri tegemiseks tuleb alati hoolsalt jälgida, kus ja kuidas seda on lubatud teha. Pidevjooned on virtuaalsed teetakistused, mis suunavad autojuhti liiklema nii, et ta end ja teisi tiheda liiklusega teel ohtu ei paneks või kellelegi ootamatult ette ei sõidaks.