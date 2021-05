Euroopa Liit asub arutama vaktsineeritud välisturistidele reisiloa andmist 

Täielik vaktsineerimine tähendab, et reisisell sai mitte vähem kui kahe nädala eest teise vaktsiinisüsti (kui seda vaja läheb ‒ Johnson&Johnsoni kaitsesüst on ühekordne). Kui mõni liikmesriik leiab, et ei soovi mõnest sihtkohast siiski turiste sisse lubada, kuna seal on nakatunute arv liiga suur, võib ta neile kehtestada uued piirangud. Võimalik ka, et heakskiidetud vaktsiinide nimekirja otsustatakse laiendada kõigi maailma terviseorganisatsiooni (WHO) tunnustatud vaktsiinidega. Arutelu plaani üle algab teisipäeval.