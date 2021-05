Saksa politsei pani kinni 400 000 kasutajaga pedofiilide võrgustiku 

2017. aastal avastasid Saksa uurijad samasuguse jõleda võrgustiku nimega Elysium, millel oli üle 111 000 kasutajakonto (Boystownis oli neid enam kui 400 000) ning mis tegutses kuues keeles. Elysiumis jagati rõvedat materjali isegi imikutest. DW-ga rääkinud politseiuurija nentis, et video- ja pildimaterjali on kohutavalt raske vaadata, ent seda tuleb teha, et võimalikke ohvreid, nende asukohti ning ka väärkohtlejaid tuvastada. „Kas see kuritegu leidis aset Saksamaal? Ehk näeb taustal mõnd toodet, mida ainult Saksamaal müüakse?“ Ta sõnas, et nn tumeveeb, mis tavalise netiotsinguga leitav pole, aitab pedofiilide tegevusele tänapäeval suuresti kaasa. Ka arvas uurija, et anonüümses foorumis on pedofiilidel lihtsam üksteist kuritegudele õhutada.