Juhtkiri | Kellele lüüakse hingekella? 

Riigikogu kultuurikomisjon valis välja neli objekti, millest kahele langeb osaks õnn saada riiklikult tähtsa kultuuriehitisena kultuurkapitali poolt rahastatud, kuid selline valik kergitab igivana küsimuse võimu ja vaimu vahekorrast. Kui tagatubades on paika pandud, et raha saavad Estonia teatri juurdeehitus ja Tartu südalinna kultuurikeskus, siis kas see on ikka regionaalselt tasakaalustatud kultuuripoliitika? Tartus peab SÜKU tagama peaministripartei võimul püsimise ka pärast sügisesi valimisi, aga et Tallinn sõdib hoopis sokutatava juurdeehitise vastu, siis kas tähendab see võimalust nimekirja justkui jälgede segamiseks paigutatud Rakverele või Narvale?