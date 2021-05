Eestisse jõuab uus tipp-sülearvuti: vaid 1-kilone ja eriti õhuke Huawei MateBook X  

„MateBook X on Huawei sülearvutite üks lipulaevasid, mis lähipäevadel jõuab ka Eestis müügile. Arvuti loomisel on pööratud erilist rõhku selle kaasas kandmise mugavusele, mistõttu sobib see väga hästi liikuvale inimesele. Matebook X kaalub vaid 1 kilogrammi ja on eriti õhuke: kõigest 13,6 millimeetrit korpuse kõige paksemast kohast. Seega võtab arvuti seljakotis umbes sama palju ruumi nagu keskmine kvaliteetajakiri,“ kirjeldab Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina.

13-tollisel sülearvutil on 3:2 suhtega LTPS ekraan „3K Infinite FullView Display“, mis toetab 3K resolutsiooni (3000x2000 pikslit). Mishina selgitab: „Tavakasutaja jaoks võimaldab see mugavamalt tööd teha erinevates programmides nagu näiteks Excel või Power Point, kuna ekraanil pole segavaid raame ja rohkem informatsiooni on korraga hoomatav. 100-protsendiline sRGB värvide kasutamine annab parima kasutajakogemuse nii arvutiga töötamisel, sisu loomisel kui filmide vaatamisel. Ekraan on puutetundlik ja võimaldab kasutada nutitelefonidest tuttavaid viipeid, näiteks teha kolme sõrmega ekraanil alla liikudes kiirelt kuvatõmmis.“

„MateBook X-i korpus on väga vastupidav: magneesiumi ja alumiiniumi sulamist ühes tükis välja lõigatud kere peab hästi vastu igapäevasele kasutamisele. Korpuse välispind on töödeldud siledaks, mis annab arvutile elegantse ja stiilse väljanägemise,“ lisab Mishina.

Tootejuhi sõnul kestab Huawei MateBook X aku vaatamata oma õhukesele disainile tavakasutuse juures kuni 9 tundi: „Parim osa on see, et arvuti akut saab laadida USB-C laadimisadapteriga, mis on universaalne kõigi C-tüüpi toodete jaoks. See tähendab, et saate nii sülearvuti, telefoni, kõrvaklappide kui tahvelarvutite jaoks kasutada sama adapterit.“

Huawei MateBook X sisaldab 10. põlvkonna Intel Core protsessorit ja kuni 16 GB RAM mälu, mis võimaldavad teha sujuvalt ära nii igapäevased tavapärased ülesanded kui vaadata meelelahutuslikku sisu.

Huawei MateBook X tuleb Eestis müügile alates 5. maist ja selle hind algab 1499 eurost.