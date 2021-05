Maailm MAJA ÜHE EURO EEST? Kuidas kujuneb Itaalia väikelinnade üliodava kinnisvara tegelik hind? Aare Kartau , täna 17:23 Jaga: M

Idülliline Aidone väikelinn Sitsiilias. Foto: PantherMedia/Scanpix

Viimaste aastate jooksul on mitmed maalilised Itaalia külakesed ja väikelinnad paistnud silma kinnisvarakuulutustega, kus müüakse maju vaid ühe euro eest. Kindlasti kõlab see paljudele tehinguna, mis on liiga hea, et olla tõsi. Üldjuhul käivadki selliste imeliste müügikuulutustega kaasas kindlad nõudmised ja kriteeriumid. Pelgalt euro eest ostetud maja reaalne hind võib tegelikkuses tõusta lausa sadade tuhandete eurodeni.