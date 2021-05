Jaanus Nurmoja | Estonia juurdeehituse paradoks: tervet parki kattes saaks parema lahenduse 

Teiseks siis, kui see uus hoone on vanast lahus. Uut ja vana ühendaks vaid galerii kas kusagil 2. või 3. korruse tasandil nii, et ta peidaks fassaadist võimalikult vähem – või hoopis maa all. Hoonete vahele jääks uus jalakäijate tänav, mida sisustaksid kohvikud (miks mitte uue ooperimaja kohvik) ja mitmesugused teemakohased ärid (muusikapood, meened jne). Maa-aluse (või osaliselt maa-aluse) ühendava galerii korral on see tänav tõenäoliselt kõrgemal tasapinnal kui lähiümbruse tänavad. See tundub seda tõenäolisem, et sealsamas peidab maapõu endas iidse bastioni osi, mida ei tohi lõhkuda. Mingil moel võiksid need (ka) tänavalt vaadeldavad olla. Kui see on võimalik, siis kas ei räägi seegi taolise stsenaariumi poolt?