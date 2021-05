LÕPPU EI PAISTA: Myanmari riigipöördele järgnenud kolme kuuga on tapetud üle 750 inimese 

Kagu-Aasias asuvas Myanmaris ehk Birmas on pea igal coup d'etat-le järgneval päeval kasvanud riigipöördest tingitud inimohvrite arv. Ehkki lääneriigid on kehtestanud riiki juhtivale sõjaväehuntale sanktsioone ja vägivalla lõpetamiseks avaldavad survet ka teised Aasia riigid, ei kõiguta see armeed, mis ei kavatse vähemalt niipea võimu käest anda. Hunta kuulutas eelmisel nädalal, et on valmis rahumeelset lahendust arutama, ent esmalt peab riigis saabuma stabiilsus – selle taustal võib arvata, et meeleavaldused ega nende vägivaldne summutamine ei lõpe niipea.