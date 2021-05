Eesti uudised GRAAFIKUD | KONTRASTID KOROONARINDEL: maailmas viskuvad nakatumisnäitajad lakke, toibuvas Eestis saab minna poodi ja välikohvikusse Priit Pärnapuu , täna 17:01 Jaga: M

Rohelisega on tähistatud kaardil riigid, kus koroonarindel on olukord märkimisväärselt parem kui kõige hullematel aegadel. Neis riikides on olnud nakatumisnäitajad vähemalt kolm korda kõrgemad kui praegu, 2. mai seisuga. Mustaga on tähistatud vastupidised juhtumid. Neist riikides on nakatunuid praegu rohkem kui iial enne või vähemalt ollaksa tippudele vägagi lähedal. Punasega tähistatud riikides on võrreldes kõige rängemate aegadega nakatumisnäitajad paranenud 33–66%. Foto: Priit Pärnapuu

Nii paljudest nakatunutest kui viimase kahe nädala jooksul pole maailma riigid varem teada andnud. Eestis, mis napilt kuu aega tagasi oli nakatunute hulgalt maailmas esimeste seas, on aga olukord koroonarindel oluliselt paranenud. Täna pääses osa klasse üle pika aja uuesti kooli, avati ka mitmesugused varem suletud poed ja kohvikute välialad. Vaata graafikutelt, kuidas Eesti ja maailm on liikunud eri suundades.