Tehniline viperus e-eksamil rikkus lapse elu: sisseastumistesti tulemusi ei arvestata 

Nii lahendab ta probleemi omal käel. Paraku jääb ID-kaardi pilt veidi udune: nägu, nimi ja dokumendi number olid näha, ent triipkood pole loetav. Ometi annab süsteem loa eksami sooritamiseks. Paar nädalat hiljem saabub e-kirjaga ebameeldiv üllatus - teade tema diskvalifitseerimisest.

Samal teemal Eesti uudised Juhtkiri | Eksamisegadus kurnab noori „Miks siis kohe verifitseerimise käigus ei selgunud, et on probleeme isikutuvastusega? Kandideerija lubati ju edasi ülesandeid lahendama,” imestab IT-valdkonnas töötav isa. Ta tunneb, et selline otsus on ääretult ebaõiglane. „Poiss oli eksami ajal üksi oma arvuti taga, ei kasutanud kõrvalist abi, sooritas testi ausalt ja iseseisvalt. Otsus mitte tulemusi arvestada on ebaõiglane.”

Kuna tegemist ei pruugi olla üksikjuhtumiga, pöördus lapsevanem meedia poole. „Võimalik, et selline olukord on tabanud mõnda teistki peret.”

Isa sõnul on laste jutust välja tulnud, et katsete alustamisel oli probleeme serveri jõudlusega, süsteem „jooksis kokku". „Verifitseerimine ei õnnestunud esimese 15 minuti jooksul – korduvad katsed ID-kaardist pilti kaamerasse saada ei andnud tulemust.”

Et mitte kaotada testi sooritamiseks antud väärtuslikku aega, proovis laps telefoniga ID-kaardist tehtud fotot telefoni ekraanilt näidata. „Seal sai pilti suurendada,” märgib isa, nentides, et see oli viga. „Aga süsteem lasigi jätkata.”

Lapse mure põrkub vastu JOKK müüri

Hiljem tundub tuvastusteenust osutanud Veriffile olukord aga nii kahtlane, et õpilasele ei väljastata isegi eksami tulemusi. „Ta diskvalifitseeriti nii, et tulemusi ei näidata meilegi, rääkimata eksami tulemuste avalikustamisest koolidele, et nad saaksid valiku teha, keda vestlema kutsuda,” on isa nõutu. „Lapsele oleks väga oluline teada saada testide punktisumma – hoolimata sellest, kas see on kooli sisse astumiseks piisav või mitte.”