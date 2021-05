Majamüügivaidlus: kohus mõistis Jan Uuspõllult välja osalise hüvitise 

Jan Uuspõld müüs oma Lääne-Virumaal paiknenud maja umbes 100 000 euro suuruse hinnaga maha 2016. aasta kevadel. Pool aastat hiljem, koos esimeste sügisilmadega, tuli hoonega seoses talle kahjunõue: talvel ei pidavat maja tuult ega hoia sees sooja. Uuspõld pakkus vastu: kui maja seisukord on tõesti nõnda nigel, nagu Imre Triisberg väidab, siis on ta valmis selle müügihinnaga tagasi ostma, on Õhtuleht varasemalt kirjutanud. See ei olnud uuele omanikule aga meeltmööda – ta oli juba oma töö- ja eraelu uuele elupaigale sobivaks kohendanud. Triisberg hakkas hoopis nõudma, et Uuspõld tasuks tema tehtud kulud maja müügilepingu tingimustega kooskõlla viimiseks. Nõnda jõuti välja kohtusse, kus praegune omanik-elanik soovis Uuspõllult 38 000 eurot. Hiljem summa veidi vähenes

Uuspõllu esindaja, vandeadvokaat Armand Reinmaa on kohtus toonud välja omapoolsed argumendid, miks on tegu alusetu nõudega. Esiteks pakkus Uuspõld enne müügilepingu allkirjastamist uuele omanikule võimalust majas ööbida, et selle sobivuses kinnitust saada. Teiseks oli ostja teadlik, et ta ostab määramata energiaklassiga ja kasutusloata hoone ning seetõttu pidi ta mõistma ka selle seisukorda. Kolmandaks näitab osapoolte vaheline kirjavahetus, et Triisberg soovib maja renoveerimisega muuta selle ka talvesobilikuks.