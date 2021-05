On see tõsi? Kesk-Aasias lakkasid lahingud 

Täit kindlust, et lahingud ei võiks uuesti puhkeda, siiski ei ole, sest lisaks piirivalvele ja sõjaväele on konfliktis osalenud mõlema riigi tsiviilelanikkond.

Pooled teatasid, et lahingutes on surma saanud rohkem kui 40 ja haavata üle 300 inimese. Nii sõdureid kui tsiviilelanikke.

Puhkenud lühisõja peamiseks põhjuseks oli see, et kahe riigi vahel on piirid suuresti määratlemata ja mõlemal tekib veeprobleeme. Piiride koguulatus on Kõrgõzstani väitel 972 kilomeetrit, millest 375 kilomeetrit on maha märkimata ja ühe või teise poolt vaidlustatud.