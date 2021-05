Eesti uudised Kuked supiks, kanad konserviks: pärjatud mahetalunik lõpetab linnukasvatuse Arvo Uustalu , täna 19:46 Jaga: M

LIPS LÄBI: Jüri Koppel tõdeb, et mõistagi on kurb, et kümne aasta järel tuleb kanalaga otsad kokku tõmmata. Foto: Aldo Luud

Valgamaal asuvas Vilaski külas asus veel mõni aastakümme tagasi punakotkaste tuumavõimekusega raketibaas, praegu teatakse küla tänu Kopra karjamõisa mahetalule. Suurtalu peremees ütleb, et kuus aastat tagasi pidi ta katku tõttu taevastele rohumaadele saatma oma kuulsad ristandsead. Eelmisel aastal läks neile seltsiks haigustest puretud 300 lammast, nüüd ootab sama tee ees 2000 täiesti tervet munakana.