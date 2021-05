Psühhoterapeut sugu vahetada soovivatest noortest: nad on tihtipeale tõrjutud, neil pole sõpru ega hobisid 

Haldre sõnul ei oska keegi öelda, miks üha rohkem noori avaldab soovi olla vastassoost, kuid see võib tulla keskkonnast või toitumisest. „Võib-olla on põhjuseks ka see, et nende muredega julgetakse rohkem pöörduda,“ lisab Haldre.

Noored, kes soovivad olla vastassoost, jagunevad Haldre sõnul kaheks: need, kellel see soov on püsivama iseloomuga ning need, kelle puhul on see mööduv nähtus. Viimati nimetute puhul mängivad Haldre sõnul rolli sotsiaalsed faktorid: nad on tihtipeale tõrjutud, koolikiusamise ohvrid, neil ei ole sõpru ega hobisid, neil on ärevusprobleemid või hirmud, vastuvõtule tulles on nad depressiivsed.

Haldre rääkis, et need lapsed võivad mõelda, et soovahetus lahendaks kõik nende probleemid. „Tegelikult see ei lahenda ju nende probleeme. Need on küll sellised murettekitavad juhtumid.“