PILETID HAARATI HETKEGA: Liverpool lasi noored kontserdile 

Pileteid müüdi ainult Liverpooli või selle lähema ümbruskonna elanikele. Piiranguna keelati kontserdile tulek lapseootel naistel ja lähikontaktsetel, kui nad elavad koos haigestunud inimesega. Ka soovitati kroonilisi haigusi põdejatel uurida oma arstilt, kas kontserdile minek võib kahjustada nende tervist. Külastajad kohustusid, et nad teevad viie päeva möödudes uue koroonatesti.

Esimesena korraldasid sellise testkontserdi kataloonlased, kui Barcelonas kuulas ümmarguselt 5000 noort muusikahuvilist maskideta ja omavahelist vahemaad säilitamata sealse menuansambli Love of Lesbian esinemist. Hilisemad uuringud näitasid, et viiruse oli külge saanud vaid kuus kontserdil käinud inimest. Seega ei ületanud nakatunute arv tavalist Barcelona keskmist. Kui ainult noori vaadata, siis ulatus see pooleni tavapärasest ja pealekauba oli neist kuuest neli saanud viiruse mujal, kui kontserdil.