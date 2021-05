ET KOBINI JUHTUM EI KORDUKS: lapsi saavad kaitsta need, kes näevad ja aimavad 

Terror võis nii kaua kesta, sest keegi ei teatanud oma kahtlustest ametiasutusele. Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse talituse juht Kaja Rattas märgib, et selliste juhtumite avastamisel on tähtis osa omavalitsuse lastekaitsetöötajal, kes peab olema kursis, kuidas lapsel asendushooldusteenusel läheb, ja olema piisavalt professionaalne, et leida üles need momendid, kus sekkuda.