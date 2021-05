Juhtkiri | See kevad pole nagu eelmine 

Kõrge on ootus, et ka kõik järgnev kulgeb möödunud kevadsuvise stsenaariumi järgi, kus leevendused said samuti alguse maikuus: 11. maist võis siis külastada kaubanduskeskusi ja 18. maist, kui lõppes eriolukord, tekkis iga nädalaga järjest juurde võimalusi, kuidas vaba aega mõnusalt veeta. Samamoodi, nagu langes siis ja langeb nüüd inimeste hinnang olukorra tõsidusele, suureneb ilmselt ka kihk taas kättesaadavast meelelahutusest viimast võtta.

Ent aastad pole vennad, nagu ilmneb nakatumisnäitajatest. Kui eelmisel aastal samal ajal raporteeriti viiest lisandunud nakatumisjuhtumist, siis eile tuvastati koroonaviirus 174 ja päev varem 408 inimesel. Haiglaravil on 315 nakatunut, toona oli 74. Asjata ei hoiata teadusnõukoda leevendustesse ettevaatusega suhtuma, sest nakatumise langus on viimasel ajal aeglustunud, haiglate koormus on endiselt märkimisväärne ning muret valmistavad sissetoodud eksootilised tüved.

Tõsi, suuri lootusi saab panna vaktsineerimisele, millest saab sellest nädalast osa 50+ vanuserühm ja mis peaks kuu teisest poolest saama kättesaadavaks kõigile soovijatele. Paraku on otsustajad suuresti tähelepanuta jätnud küsimuse, kuidas saab ühiskond toimima olukorras, kus osa inimesi on vaktsineeritud, osa on vaktsineerimisest loobunud ning osa alles ootab vaktsiini, nagu osundab sotsiaaldemokraat Riina Sikkut. Selle kohta mullust spikrit võtta ei ole. Nii on valitsus valiku ees, kas jätta see turujõudude meelevalda – iga ettevõtja otsustab üldiste piirangute leevenedes ise, keda teenindada ja keda mitte – või hoida juhtohjad enda käes kuni kriisi lõpuni. Kui Kaja Kallase valitsus ütleb, et vaktsineerimine pole ega peakski olema kellelegi kohustuslik, siis tuleb tagada, et mitte keegi ei kogeks selle alusel ebavõrdset kohtlemist.