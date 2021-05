Taavi Libe | Netinaljade vaikne imbumine riigikogu saali 

Viimased nädalad on andnud palju põhjust meenutada Ameerika Ühendriikide 43. presidenti George W. Bushi, kuna suurte sammudega astutakse selle suunas, et tuua Afganistanist ära liitlasväed, kes on viibinud seal alates sellest ajast, kui Bush pärast 2001. aasta terrorirünnakuid Talibani vastu võitlust alustas.

Afganistani sõda pole sugugi ainus asi, mille kaudu George W. Bush enam kui tosin aastat pärast oma teise ametiaja lõppu praegust poliitilist maailmapilti kujundab. Paljud peavad tänavu oma 75. sünnipäeva tähistavat Bushi ka poliitilise meemikultuuri eostajaks. Just nimelt eostajaks, mitte sünnitajaks ega kaugeltki mitte ämmaemandaks, sest vaevalt ta ise oskas arvata, et tema kogemata õhku visatud seemnest midagi kasvama võiks hakata.

Jutt käib sellest, kuidas Bush 2000. aastal presidendikandidaadina eksis sõna “internet” hääldamisel ning pani selle eksikombel mitmusesse. Internet – sedapuhku ainsuses – hakkas kiiresti täituma pilapiltidega, kus Bushi eksimuse üle nalja heideti. „Internetid – tõsised värgid“ – seisab populaarsel meemil, millel on Bush, kes tõsise näoga paleoliitikumiaegse personaalarvuti klaviatuuril ühe sõrmega klahve toksib.