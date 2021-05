JULGEOLEKUASUTUSED OTSIVAD SÜÜDLAST: Valge Maja lähikond langes salapärase energiarünnaku alla 

CIA ametnikud kinnitasid CNNile, et sarnane rünnak otse Valge Maja kõrval on eriti alarmeeriv. Nähtus meenutab 2016. aastat, kui USA Havanna esinduse töötajaid tabas müstiline haigushoog, mõnel neist täheldati isegi ajukahjustusi. Toimunut hakati kutsuma Havanna sündroomiks. Mõni aeg hiljem täheldati sarnaseid haigusnähte ka Ühendriikide Pekingi saatkonna töötajatel ning väidetavalt on selle üle kurtnud ka saatkonnatöötajad ning CIA operatiivohvitserid Venemaal. Vähemalt üks neist oli sunnitud mullu erru minema, kui tal leiti ajukahjustusi.