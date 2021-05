Vihmast, lörtsist ja tugevast tuulest pääsu ei ole 

Tuul pöördub kirdesse ja põhja ning tugevneb puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 4 kraadi.

Päeval laieneb pilveserv üle Eesti idapoolse osa ning sajab vihma ja lörtsi. Lääne-Eestis aga on pilvekiht õhuke ja ilm sajuta.

Puhub tugev kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 4 kraadist sajupilvede all kuni 9 kuni 10 soojakraadini selgema taevaga Lääne-Eestis.



Teisipäeval kaugeneb madalrõhkkond ühes tihedamate sajupilvedega Venemaa keskoblastite poole. Põhjakaarest kanduvas õhumassis on niiskust vähem, ilm sajuta ja pilvi hõredamalt.