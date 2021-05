ÕL VIDEOD | KES VÕIDAB SELGELTNÄGIJATE TULEPROOVI? Fännide arvates on suurima arenguhüppe teinud endine taksojuht Allan 

Täna õhtul astuvad „Eesti selgeltnägijate tuleproovis“ võistlustulle kolm selgeltnägijaõpilast: Allan, Kristelle ning Merily. Kes on oma õpetajate käe all kõige vägevamaks nõiaks küpsenud?

Saade on pakkunud närvikõdi ja elevust nii osalejatele endale kui ka fännidele. Õpetajate-õpilaste paaride ümberjagamine hooaja keskel lõi kaardipaki täiesti segi ja tõi osalejad mugavustsoonist välja. Peale jäid need, kes suutsid uue olukorraga kõige paremini kohaneda. Ning finaali jõudsid Allan ja Evald, Kristelle ja Anzori ning Merily ja Geit.

Finaalsaates lahendavad õpilased ülesandeid ilma õpetaja toeta. Parim saab olla vaid üks. Kes?! Seda otsustab juba televaataja.

Allan: „Asi liigub suure kiirusega!“

Allani kasuks räägib elukogemus – ta on töötanud aastakümneid teeninduses, sealhulgas ka taksojuhi ja massöörina. Neis ameteis õpib inimest paremini tundma kui kusagil mujal. Allan paistabki silma tohutu hea ja empaatilise inimesetundjana. Lisaks on tal veel üks võrratu omadus – ta on põhjani positiivne, alati on tal sõbralik sõna varuks ning ainuüksi tema nägemisest läheb tuju heaks.

Saate jooksul on mees ainult hoogu juurde saanud. Seda on märganud ka saatetegijad, kes on maininud, et just Allan on tuleproovis kõige suurema arenguhüppe teinud. Viimase tuleproovi saate ülesandes, kus selgeltnägijad pidid lahendama mõistatusliku tulekahju juhtumit, oli Allan eriti heas hoos...