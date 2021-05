Ära oota! Üle Eesti on 3000 vaba aega vaktsineerimisele 

Üleriigilises digiregistratuuris on tänahommikuse seisuga enam kui 3000 vaba vaktsineerimise aega tervishoiuasutustesse üle Eesti. Vaktsineerimise aegasid pakuvad digiregistratuuris City Tervisekliinik, Corrigo, Eesti Diabeedikeskus, Hiiumaa Haigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla, Järvamaa Haigla, Jõgeva Haigla, Kuressaare Haigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Läänemaa Haigla, Lõuna-Eesti Haigla, Medita Kliinik, Põlva Haigla, Qvalitas Arstikeskus, Rakvere Haigla, S Silmarõõm, Sanatoorium Tervis, Tallinna Eriarstikeskus, Tartu Ülikooli Kliinikum, TNP Konsultatsioonid ja Viru Haigla.



Kõik tervishoiuteenuse osutajad, kes on üleriigilise digiregistratuuriga liitunud, teevad oma ajad avalikuks vastavalt vaktsiinide olemasolule. Sellest tulenevalt muutub ka info üleriigilises digiregistratuuris.



Iga inimene, kes kuulub hetkel vaktsineeritavasse sihtrühma, näeb sellekohast infot ka patsiendiportaalis (www.digilugu.ee), kust ta saab kohe liikuda üleriigilise digiregistratuuri vabade aegade vaatesse. Aegu on võimalik digitaalselt broneerida kõigis oma ajad avalikustanud haiglates.