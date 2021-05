Otepääl vindub konflikt Eesti lipu muuseumi ümber 

Eesti sinimustvalge lipp toodi esmakordselt välja ja pühitseti Otepääl Maarja koguduse pastoraadi. Seesama paik on saanud ka Eesti lipumuuseumi staatuse. Paraku on muuseum ja vald nüüd tülli pööranud.

Lipumuuseumi arendamiseks eraldatud 300 000 eurost sai raha nii pastoraat kui Otepää raekotta rajatud liputuba. Just see viimane tundub olevat liiast.

"Teha 500 meetri raadiusse kaks samaotstarbelist kohta pole minu arust mõttekas," ütles Otepää Maarja koguduse juhatuse esimees.

Eelkõige paneb muretsema rahade kasutamine. Muuseumi poolel seisvad inimesed näevad siin rahade väärkasutamist ja ebapädevust projekti juhtimisel. Valla poolt veab seda Rein Org.

"Suurusjärgus kolm neljandikku sellest projektisummast on kulunud ehitus- ja remonditegevuseks, millest omakorda neljandik siia ruumi ja kolm neljandikku pastoraadi ruumidesse. Suurusjärgus viiendik on kulunud ekspositsiooni kontseptsiooni loomisele ja ettevalmistamisele. Ülejäänu kõiksugustele järelvalvetele ja vajalikele muinsuskaitseuuringutele," seletas liputoa projektijuht Rein Org.

Kõige rohkem kulus raha liputoa stendile, kontseptsiooni väljatöötamisele ja projekti juhtimisele. Kogenud ehitusettevõtja ja vallavolikogu liige Raivo Nurmetu näeb siin suurt rikkumist - mingit konkurssi välja ei kuulutatud, inimesed on ebapädevad.

"Umbes sada ruutmeetrit on seda pinda siin, mis on mingisuguse kosmeetilise remondi läbinud. Põrand on ära pandud uus ja tõesti, lakke paigaldati pilliroomatid ja krohviti. Ülejäänud osas seinades sisuliselt seina on määritud õhuke lubjakrohvikiht ja lubjatud. See töö ei maksa seda, mis vald välja maksis," ütles Nurmetu.

Mees põrutab veel, et sisuliselt on läinud pool rahast kohaliku Otepää valla turismikeskuse väljaehitamisele. Tüli on kohati paisunud nii kohati suureks, et lõhuti ukselukke ja ka politseile pole vastasseis võõras.

"Ukselukk, eest ära võetud. Kes võttis? Ei tea! Keegi ei tea. Kaks minule tundmatut naist siin toimetasid. Kes võttis? Ei noh, et vallast keegi käis ja võttis luku ära. Et seda fikseerida, kutsusin politsei, muidu süüdistatakse pärast mind," rääkis Jaan Uibo.