USA ja NATO alustavad ametlikult viimaste sõdurite Afganistanist välja viimist 

USA presidendi Joe Bideni arvates on USA vägede taandumine igati õigustatud, kuna väed on veendunud, et Afganistanist ei saa taas läänevastaste jihadistide baas. Afganistani president Ashraf Ghani sõnul on valitsusväed täielikult võimelised mässulisi eemal hoidma.