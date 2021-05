Indiast koju saabuvaid austraallasi võib oodata vanglakaristus ja trahvid  

Tervishoiuministeeriumi teatel tehti otsus "karantiinis viibivate inimeste suure osakaalu põhjal, kes on saanud Indias Covid-19 nakkuse", vahendab BBC.

See on esimene kord, kui austraallasi karistatakse kodumaale naasmise eest, vahendab Austraalia meedia. Üks arst ütles ABC-le, et valitsuse samm oli Indiast tagasipöördujate ohuga võrreldes ebaproportsionaalne.