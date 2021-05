Eesti uudised ÕL VIDEO | Kas oodatakse ikka Sputnikut? Õhtulehe ajakirjanik käis Ida-Virumaal otsimas eakat, keda vaktsineerima viia, et ka ise süst saada Stass Kuznetsov | Video: Erki Pärnaku, Robin Roots , täna 09:35 Jaga: M

Foto: Erki Pärnaku, Robin Roots

Et motiveerida inimesi koroona vastu vaktsineerima, tuli riik 29. aprillil Ida-Virumaal välja uue nn „1+1“ mudeliga: vaktsiinisüsti saab nüüd ka iga noorem kui 70aastane inimene, kes suudab ühe eaka vaktsineerima tuua. Õhtuleht uuris kohapeal, kuidas see töötab ja kas Ida-Virumaal on soovijaid.